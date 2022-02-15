Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александра ТрусоваВеселые старты. Анонс событий на Олимпиаде-2022 15 февраля
  • 11:51
    • Российские конькобежцы проиграли норвежцам в финале командной гонки преследования на ОИ-2022
  • 10:50
    • Норвежцы выиграли эстафету на ОИ-2022, сборная России заняла третье место
  • 14:20
    • Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на командные спринты на Олимпиаде-2022
  • 13:54
    • Швейцарские хоккеисты вышли в четвертьфинал олимпийского турнира
  • 13:35
    • Сборная России по биатлону назвала состав на женскую эстафету на ОИ-2022
    Все новости спорта

    Йорген Граабак завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх — 2022

    Пекин-2022 Лыжное двоеборье
    Норвежец Йорген Граабак выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

    Йорген Граабак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йорген Граабак

    Серебряным призёром стал его соотечественник Йенс Лураас Офтебро. Бронза досталась представителю Японии Акито Ватабе. Лучший из россиян, Вячеслав Барков, занял 41-е место.

    Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-140 + гонка на 10 км

    1. Йорген Граабак (Норвегия) — 27.13,3.
    2. Йенс Лураас Офтебро (Норвегия) +0,4.
    3. Акито Ватабе (Япония) +0,6...
    41. Вячеслав Барков (Россия) +5.43,6.
    42. Артём Галунин (Россия) +6.08,9...
    46. Самир Мастиев (Россия) +8.54,1.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» обыграет «Реал» с крупным счетом?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Где «Ман Сити», там голы
  • «Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Манкунианцы наконец-то добудут победу
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  5.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 09:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие