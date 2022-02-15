Йорген Граабак завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх — 2022

Йорген Граабак Фото: globallookpress.com
Серебряным призёром стал его соотечественник Йенс Лураас Офтебро. Бронза досталась представителю Японии Акито Ватабе. Лучший из россиян, Вячеслав Барков, занял 41-е место.
Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-140 + гонка на 10 км
1. Йорген Граабак (Норвегия) — 27.13,3.
2. Йенс Лураас Офтебро (Норвегия) +0,4.
3. Акито Ватабе (Япония) +0,6...
41. Вячеслав Барков (Россия) +5.43,6.
42. Артём Галунин (Россия) +6.08,9...
46. Самир Мастиев (Россия) +8.54,1.
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