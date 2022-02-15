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    Австрийка Гессер стала олимпийской чемпионкой в биг-эйре

    Пекин-2022 Фристайл
    На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал в дисциплине биг-эйр у женщин.

    Анна Гессер
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    Анна Гессер

    Золотую медаль завоевала австрийка Анна Гессер с результатом 185,50.

    Серебро у новозеландки Зои Садовски (177,00), замкнула тройку призерок японка Кокомо Мурасе (171,50).

    Для Садовски это вторая медаль на Играх в Пекине — ранее 30-летняя спортсменка завоевала золото в слоупстайле.

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