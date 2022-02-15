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    Евгения Буртасова — об эстафете: Можно было бы мне сказать, что я не бегу

    Пекин-2022 Сборная России Биатлон
    Российская биатлонистка Евгения Буртасова прокомментировала непопадание в состав команды на эстафету, которая состоится в рамках Олимпиады в Пекине завтра, 16 февраля.

    Евгения Буртасова
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    Евгения Буртасова

    «Мне предложили пробежать масс-старт. Николай Степанович Загурский сказал: "Жень, там собираются люди пробежать. Не хочешь ли ты поучаствовать?" Никакого посыла не было, что по этой гонке как-то будет оцениваться моё состояние, что это какой-то отбор, что как-то повлияет. Нет. Я сказала, что у меня есть план, написанный Куваевым, по которому я готовлюсь весь сезон.

    Мы не знали, поставят меня на эстафету или нет, но мне написал тренер, что я буду подводиться именно к этой эстафете. Он написал мне план, которому я строго следовала. Я сказала, что не побегу, потому что у меня завтра будет работа. Никаких посылов, что я категорически отказываюсь, не было. Зачем мне бежать, если у меня есть своя работа и есть план? Не было такого, чтобы кто-то сказал, что этот масс-старт повлияет на то, что меня поставят в эстафету.

    Как восприняла новость о составе? Ожидаемо. Но можно было бы и сказать, что я не бегу, а не из интернета мне узнавать об этом», — цитирует Буртасову сайт «Матч ТВ».

    В заявку сборной России на эстафету были включены Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

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