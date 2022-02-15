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    Биатлон, мужчины, эстафета 4x7,5 км на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    В 09:30 по Москве на Олимпиаде в Пекине начнется мужская эстафета 4х7,5 в биатлоне.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Сборную России на дистанции представят: Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

    Россияне имеют отличные шансы на награды. В их пользу и установившийся на лыжне мороз — считается, что наши биатлонисты лучше других умеют с ним обращаться.

    Главные соперники — Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шостад Кристиансен).

    Смотрите онлайн-трансляцию гонки на LiveSport.Ru.

    Прямой эфир по ТВ на канале «Россия 1», комментирует Дмитрий Губерниев. Начало трансляции в 09:30 мск.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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