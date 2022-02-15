Биатлон, мужчины, эстафета 4x7,5 км на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

по Москве на Олимпиаде в Пекине начнется

Сборную России на дистанции представят: Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Россияне имеют отличные шансы на награды. В их пользу и установившийся на лыжне мороз — считается, что наши биатлонисты лучше других умеют с ним обращаться.

Главные соперники — Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шостад Кристиансен).

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Прямой эфир по ТВ на канале «Россия 1», комментирует Дмитрий Губерниев. Начало трансляции в 09:30 мск.

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