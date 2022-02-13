Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями на ОИ-2022

Российские фигуристкипроводят тренировочную сессию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС.

Валиева отрабатывала короткую программу, уверенно выполнив тройной аксель, каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп.

Напомним, 13 февраля, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) должна рассмотреть дело Валиевой и решить, сможет ли фигуристка выступить в личном турнире. Также Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять решение о награждении призеров командного турнира. Результат россиян нельзя автоматически аннулировать, так как положительная проба Валиевой была сдана не в Пекине.

Одиночный турнир у женщин стартует 15 февраля.

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