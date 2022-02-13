Российская конькобежка Голикова взяла бронзу на дистанции 500 метров

Ангелина Голикова Фото: globallookpress.com
Первое место выиграла американка Эрин Джексон. Второй стала Михо Такаги из Японии. Тройку лидеров замкнула россиянка Ангелина Голикова.
Ранее Голикова на этой же дистанции стала победительницей в рамках чемпионата мира 2021 года.
Коньки. Олимпийские игры-2022. Женщины. 500 м. Финал
- 1. Эрин Джексон (США) — 37,04
- 2. Мишель де Йонг (Нидерланды) — 37,12
- 3. Ангелина Голикова (Россия) — 37,21
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.