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    Российская конькобежка Голикова взяла бронзу на дистанции 500 метров

    Пекин-2022 Коньки Сборная России Медали России
    Определились медалисты гонки на коньках на дистанции 500 м в рамках Олимпиады в Пекине.

    Ангелина Голикова
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    Ангелина Голикова

    Первое место выиграла американка Эрин Джексон. Второй стала Михо Такаги из Японии. Тройку лидеров замкнула россиянка Ангелина Голикова.

    Ранее Голикова на этой же дистанции стала победительницей в рамках чемпионата мира 2021 года.

    Коньки. Олимпийские игры-2022. Женщины. 500 м. Финал
    • 1. Эрин Джексон (США) — 37,04
    • 2. Мишель де Йонг (Нидерланды) — 37,12
    • 3. Ангелина Голикова (Россия) — 37,21

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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