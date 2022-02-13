Российская конькобежка Голикова взяла бронзу на дистанции 500 метров

Определились медалисты гонки на коньках на дистанции 500 м в рамках Олимпиады в Пекине.

Первое место выиграла американка Эрин Джексон. Второй стала Михо Такаги из Японии. Тройку лидеров замкнула россиянка Ангелина Голикова.

Ранее Голикова на этой же дистанции стала победительницей в рамках чемпионата мира 2021 года.

Коньки. Олимпийские игры-2022. Женщины. 500 м. Финал 1. Эрин Джексон (США) — 37,04

2. Мишель де Йонг (Нидерланды) — 37,12

3. Ангелина Голикова (Россия) — 37,21

Олимпиада-2022 онлайн

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