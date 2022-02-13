Соревнования фристайлисток в слоупстайле на ОИ перенесли из-за погодных условий

Квалификация в женском слоупстайле на Олимпиаде отложена на другой день, сообщает официальный сайт Игр в Китае.

Соревнования перенесены из-за погодных условий — сегодня в Чжанцзякоу снегопад, который мешает спортсменкам выйти на старт. Новые дата и время проведения квалификации будут объявлены позднее.

В данной дисциплине Россию представят Анастасия Таталина и Ксения Орлова.

Олимпиада-2022 онлайн

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