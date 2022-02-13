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    Российская бобслеистка Сергеева занимает 13-е место после второго заезда ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Бобслей
    13 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходят соревнования в монобобе у женщин.

    Надежда Сергеева
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    Надежда Сергеева

    Лидером после двух попыток является американка Кайлли Хамфрис. Второй идет канадка Кристин де Брюн, на третьем месте — немка Лаура Нольте.

    Российская бобслеистка Надежда Сергеева после двух заездов занимает 13-е место.

    Третий и четвертый заезды пройдут завтра, 14 февраля и начнутся в 4:30 мск.

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