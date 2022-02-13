Российская бобслеистка Сергеева занимает 13-е место после второго заезда ОИ-2022

Надежда Сергеева Фото: globallookpress.com
Лидером после двух попыток является американка Кайлли Хамфрис. Второй идет канадка Кристин де Брюн, на третьем месте — немка Лаура Нольте.
Российская бобслеистка Надежда Сергеева после двух заездов занимает 13-е место.
Третий и четвертый заезды пройдут завтра, 14 февраля и начнутся в 4:30 мск.
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