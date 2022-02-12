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    Три российских летающих лыжника вышли в финальный раунд прыжков на Олимпиаде-2022

    Пекин-2022 Прыжки с трамплина
    Три российских летающих лыжника вышли в финальный раунд в соревнованиях на трамплине HS-140 в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

    Данил Садреев
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    Данил Садреев

    Для попадания в решающий этап спортсменам нужно было попасть в топ-30. Это удалось Данилу Садрееву (130,2 балла), Роману Трофимову (128,8) и Евгению Климову (126,8). Не смог пройти дальше Михаил Назаров (118,4).

    Финальный раунд прыжков стартует в 15:00 мск.

    7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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