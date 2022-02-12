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    Тренер сборной России по скелетону: Никитина немного неуклюже пытается объяснить свои неудачи

    Пекин-2022 Скелетон Сборная России
    Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов прокомментировал слова Елены Никитиной о конфликте в сборной России из-за инвентаря.

    Елена Никитина
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    Елена Никитина

    «Лена говорит сейчас о том, чего нет на самом деле. Она выступала в этом сезоне на том скелетоне, на котором хотела.

    Причем тут руководство? С ней говорили, ее уговаривали — но предоставили ей право самой принимать решения.

    Просто сейчас спортсменка находится в шоковом состоянии. Да, была определенная стратегия внутри команды, которую Лена нарушила в начале этого сезона, хотя я как ее личный тренер и старший тренер сборной просил пойти другим путем.

    Но, повторюсь, она выступала весь сезон на тех скелетонах, на которых хотела. Мне кажется, Лена сейчас немного неуклюже пытается объяснить свои неудачи.

    16-е место на Олимпиаде в Пекине — это не ее результат, она могла с закрытыми глазами выступить не хуже.

    Из этого следует, что Лена сама или по совету помощников, затуманивших ее голову в начале сезона, сделала неправильный выбор.

    Повторюсь, проблема, описанная Леной, надуманная. Она сейчас мне высказала тысячу слов, смешав все в кучу, но я все равно не понимаю ее заявления о том, что она не будет кататься до тех пор, пока не произойдут какие-то изменения.

    У Лены сейчас паника от результата, ей нужно сесть, успокоиться и понять, что мы будем делать дальше. Она еще молодая спортсменка, ей по силам достойно пройти еще один олимпийский цикл.

    Я, конечно, на нее не в обиде, но она поддалась какому-то внешнему влиянию, я не узнаю ее в последние месяцы.

    На мой взгляд, она должна думать только о трассе, скелетоне, коньках и тренировках», — цитирует Алимова ТАСС.

    Тренер заметил, что Никитина обязательно будет выслушана тренерским штабом сборной и тренерским советом после окончания Олимпиады, а позиция тренеров будет обязательно донесена до руководства федерации.

    «У нас есть все прописанные процедуры для решения вопросов о том, кто в сборной и когда и где выступает, кто стоит на ставках, какое оборудование закупается и где.

    Это все делается не по желанию или по "указанию" спортсменов, даже очень титулованных, а после рассмотрения и утверждения всех концепций на тренерском совете и на президиуме федерации.

    И просто странно, что в такой момент, в середине всех олимпийских соревнований, Лена вдруг устраивает этот скандал, пытаясь таким образом оправдать свои поражения и привлекая к себе внимание прессы.

    По меньшей мере, это некрасиво с ее стороны», — заключил Алимов.

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