Вострикова: Не рассчитала силы, выбрала не ту тактику

Российская шорт-трекисткаподелилась мнением о своем забеге на 1000 м на Олимпиаде в Пекине.

«Это было не то, чего я ожидала. Не рассчитала силы, выбрала не ту тактику, не хватает опыта и силёнок. Мне не обидно. Это опыт, неважно какой. Ничего страшного, в следующий раз буду сильнее и буду учиться на этих ошибках.

Я притормозила перед соперницей, чтобы обойтись без травм и вместе не упасть. Не понимала, куда она летит. Да, чуть-чуть сбросила скорость, но я уже ничего бы не изменила. Я сильно устала и закончила свою борьбу уже досрочно.

Дальше финал-В эстафеты. Будем к нему готовиться и выигрывать», — цитирует Вострикову «Чемпионат».

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