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    Воронина — о шестом месте на 5000 м: Никаких ощущений, только разочарование

    Пекин-2022 Коньки
    Российская конькобежка Наталья Воронина, ставшая шестой на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай), прокомментировала собственное выступление. Спортсменка призналась, что сильно разочарована, сообщает «Чемпионат».

    Наталья Воронина
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    Наталья Воронина

    «Никаких ощущений… Только разочарование. Конечно, я недовольна, но на данный момент — это всё, что я могла показать. Сезон не удался. Как бы я ни хотела пробежать быстрее, но выше головы не прыгнешь. На данный момент я готова на такой результат. Не знаю, что ещё сказать. После операции я сразу поняла, что будет тяжело. Глупо это отрицать.

    Командная гонка — это единственный шанс. Стадия принятия ещё не пришла. Мне ещё нужно время. Чтобы занять призовое место мне нужно было бежать, как в прошлом сезоне (на чемпионате мира) в Херенвене. 6:50 — это минимум. Злюсь на обстоятельства, но от них не убежать. Не сделала бы операцию — могло бы быть ещё хуже», — сказала Воронина.

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