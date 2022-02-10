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    Сборная Швеции выиграла у Латвии благодаря дублю Валльмарка

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Латвии в матче первого тура группового этапа на олимпийском турнире в Пекине.

    Лукас Валльмарк
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    Лукас Валльмарк

    Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу шведов.

    Автором дубля в составе шведской сборной стал нападающий ЦСКА Лукас Валльмарк. Еще одна заброшенная шайба в активе Антона Ландера.

    У латвийцев отличились Ренарс Крастенбергс и Николя Елисеев.

    В следующем матче Швеция 11 февраля встретится со Словакией, Латвия в этот же день сыграет с Финляндией.

    Олимпийские игры-2022. Хоккей. Групповой этап
    Швеция — Латвия — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Валльмарк — 1 (Хольмберг, Олофссон), 9:42 — 1:0. Ландер — 1 (Броме, Клингберг), 20:30 — 2:0. Валльмарк — 2 (бол., Теммернес, Пудас), 33:39 — 3:0. Крастенбергс — 1 (бол., Балинскис, Дарзиньш), 36:07 — 3:1. Елисеев — 1 (бол., Дарзиньш, Балинскис), 46:48 — 3:2Вратари: Лар. Юханссон — Пунненовс (58:36)Штраф: 8 — 10Броски: 26 (9+9+8) — 17 (3+4+10)

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