Австрийский горнолыжник Штрольц стал победителем ОИ в комбинации

Австрийский горнолыжникзавоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пекине в суперкомбинации.

Он по итогам скоростного спуска и слалома показал время 2 минуты 31,43 секунды.

Второе место занял норвежец Александер Омодт Кильде (+0,59 секунды), бронзовым призером стал канадец Джеймс Кроуфорд (+0,68).

Российские горнолыжники участия в соревнованиях не принимали.

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