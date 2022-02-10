Австрийский горнолыжник Штрольц стал победителем ОИ в комбинации

Йоханнес Штрольц Фото: globallookpress.com
Он по итогам скоростного спуска и слалома показал время 2 минуты 31,43 секунды.
Второе место занял норвежец Александер Омодт Кильде (+0,59 секунды), бронзовым призером стал канадец Джеймс Кроуфорд (+0,68).
Российские горнолыжники участия в соревнованиях не принимали.
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