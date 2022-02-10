Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете ОИ-2022

Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Это произошло после победы американской сноубордистки Хлои Ким в соревнованиях по хафпайпу.

В активе сборной России две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.

Первое место в медальном зачете занимает команда Германии (5-3-0), далее идут норвежцы (4-2-4), на третьей позиции располагаются представители Швеции (4-1-2).

По общему же числу медалей сборная России занимает первое место (11). Далее идут норвежцы и австрийцы (по 10).

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