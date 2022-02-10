Российские керлингисты выиграли у Китая на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборнаяпо керлингу одержала победу надво втором туре группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Встреча завершилась счетом 7:4 в пользу российской команды.

До предпоследнего энда китайцы выигрывали со счетом 4:3, но в итоге уступили.

За сборную России на Играх выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В первом матче сборная России проиграла команде США — 5:6.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе

11 февраля

4:05. Россия — Швейцария.

15:05. Россия — Дания.

13 февраля

4:05. Россия — Италия.

14 февраля

9:05. Россия — Швеция.

15 февраля

4:05. Россия — Норвегия.

15:05. Россия — Канада.

16 февраля

9:05. Россия — Великобритания.

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