Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЖдем медали и решение по Валиевой. Анонс событий на Олимпиаде-2022 10 февраля
  • 08:29
    • Чен выиграл золото ОИ-2022, Семененко — восьмой
  • 06:35
    • Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпиаде
  • 12:28
    • Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
  • 11:11
    • Йохауг выиграла золото в гонке классическим стилем, Непряева — четвертая
  • 10:49
    • На Олимпиаде в Пекине обнаружена первая положительная допинг-проба
    Все новости спорта

    Российские керлингисты выиграли у Китая на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Кёрлинг
    Мужская сборная России по керлингу одержала победу над Китаем во втором туре группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

    Мужская сборная России по керлингу обыграла китайцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мужская сборная России по керлингу обыграла китайцев

    Встреча завершилась счетом 7:4 в пользу российской команды.

    До предпоследнего энда китайцы выигрывали со счетом 4:3, но в итоге уступили.

    За сборную России на Играх выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

    В первом матче сборная России проиграла команде США — 5:6.

    Расписание матчей сборной России на групповом этапе

    11 февраля
    4:05. Россия — Швейцария.
    15:05. Россия — Дания.

    13 февраля
    4:05. Россия — Италия.

    14 февраля
    9:05. Россия — Швеция.

    15 февраля
    4:05. Россия — Норвегия.
    15:05. Россия — Канада.

    16 февраля
    9:05. Россия — Великобритания.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Лестер» с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Канадцы справятся с немцами в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине?
  • Канада — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • США и Китай завершат матч «верхом»?
  • США — Китай. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Канада — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч США — Китай
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие