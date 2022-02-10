Российские керлингисты выиграли у Китая на Олимпиаде в Пекине

Встреча завершилась счетом 7:4 в пользу российской команды.
До предпоследнего энда китайцы выигрывали со счетом 4:3, но в итоге уступили.
За сборную России на Играх выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
В первом матче сборная России проиграла команде США — 5:6.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе
11 февраля
4:05. Россия — Швейцария.
15:05. Россия — Дания.
13 февраля
4:05. Россия — Италия.
14 февраля
9:05. Россия — Швеция.
15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.
16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
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