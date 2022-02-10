Коляда: Я не намерен бросать фигурное катание. Надо уметь держать удар

Российский фигуристзаявил, что вынужденный пропуск Олимпиады в Пекине не заставит его задуматься о завершении карьеры.

Напомним, что спортсмен сдал положительный тест на COVID-19 накануне старта Игр-2022.

«К сожалению, не удалось получить отрицательный тест до вылета в Пекин. У меня особых симптомов не было: насморк и все.

Я не намерен бросать это дело, поскольку я очень люблю кататься. Естественно, в жизни всякое бывает и надо быть ко всему готовым.

Как говорит Алексей Николаевич [Мишин], нужно уметь держать удар», — сказал Коляда в передаче «Прямой эфир» на «России 1».

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