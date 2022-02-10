Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваПрямо в сердце. Камила Валиева в центре допингового скандала на ОИ-2022
  • 17:41
    • Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете. Россия — четвёртая
  • 16:23
    • Ирене Схаутен с олимпийским рекордом завоевала золото ОИ на 5000 м, Воронина — 6-я
  • 17:37
    • Рублёв обыграл корейца Квон Сон У и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
  • 16:56
    • Фонбет: Фрибет до 2500 рублей к матчу ПСЖ — «Реал». Как получить?
  • 15:56
    • Клод Жюльен вновь возглавил сборную Канады на Олимпийских играх
    Все новости спорта

    Коляда: Я не намерен бросать фигурное катание. Надо уметь держать удар

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Российский фигурист Михаил Коляда заявил, что вынужденный пропуск Олимпиады в Пекине не заставит его задуматься о завершении карьеры.

    Михаил Коляда
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Коляда

    Напомним, что спортсмен сдал положительный тест на COVID-19 накануне старта Игр-2022.

    «К сожалению, не удалось получить отрицательный тест до вылета в Пекин. У меня особых симптомов не было: насморк и все.

    Я не намерен бросать это дело, поскольку я очень люблю кататься. Естественно, в жизни всякое бывает и надо быть ко всему готовым.

    Как говорит Алексей Николаевич [Мишин], нужно уметь держать удар», — сказал Коляда в передаче «Прямой эфир» на «России 1».

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Лестер» с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Канадцы справятся с немцами в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине?
  • Канада — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • США и Китай завершат матч «верхом»?
  • США — Китай. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анахайм — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие