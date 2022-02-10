Американская сноубордистка Ким стала Олимпийской чемпионкой в хафпайпе

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал соревнований по хафпайпу у женщин.

Золотую медаль завоевала американка Хлоя Ким с результатом 94,00.

Испанка Керальт Кастельет набрала 90.25 балла, что позволило ей взять серебряную медаль. На третьем месте оказалась представительница Японии Сэна Томита, ее результат — 88.25 балла.

Российские спортсменки в финале не были представлены.

Олимпийские игры-2022. Женщины

Хафпайп. Финал

1. Хлоя Ким (США) — 94,00

2. Керальт Кастельет (Испания) — 90,25

3. Сэна Томита (Япония) — 88,25

4. Цай Сютун (Китай) — 81,25

5. Руки Томита (Япония) — 80,50

6. Элизабет Хоскинг (Канада) — 79,25

7. Беренайс Вики (Швейцария) — 76,25

8. Лю Цзяюй (Китай) — 73,50

9. Мицуки Оно (Япония) — 71,50

10. Брук Дондт (Канада) — 66,75

11. Лейлани Эттель (Германия) — 57,50

12. Лен Кю (Китай) — 53,75

Олимпиада-2022 онлайн

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