Американская сноубордистка Ким стала Олимпийской чемпионкой в хафпайпе

Золотую медаль завоевала американка Хлоя Ким с результатом 94,00.
Испанка Керальт Кастельет набрала 90.25 балла, что позволило ей взять серебряную медаль. На третьем месте оказалась представительница Японии Сэна Томита, ее результат — 88.25 балла.
Российские спортсменки в финале не были представлены.
Олимпийские игры-2022. Женщины
Хафпайп. Финал
1. Хлоя Ким (США) — 94,00
2. Керальт Кастельет (Испания) — 90,25
3. Сэна Томита (Япония) — 88,25
4. Цай Сютун (Китай) — 81,25
5. Руки Томита (Япония) — 80,50
6. Элизабет Хоскинг (Канада) — 79,25
7. Беренайс Вики (Швейцария) — 76,25
8. Лю Цзяюй (Китай) — 73,50
9. Мицуки Оно (Япония) — 71,50
10. Брук Дондт (Канада) — 66,75
11. Лейлани Эттель (Германия) — 57,50
12. Лен Кю (Китай) — 53,75
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