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    Американская сноубордистка Ким стала Олимпийской чемпионкой в хафпайпе

    Пекин-2022 Сноуборд
    На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал соревнований по хафпайпу у женщин.

    Хлоя Ким
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    Хлоя Ким

    Золотую медаль завоевала американка Хлоя Ким с результатом 94,00.

    Испанка Керальт Кастельет набрала 90.25 балла, что позволило ей взять серебряную медаль. На третьем месте оказалась представительница Японии Сэна Томита, ее результат — 88.25 балла.

    Российские спортсменки в финале не были представлены.

    Олимпийские игры-2022. Женщины
    Хафпайп. Финал

    1. Хлоя Ким (США) — 94,00
    2. Керальт Кастельет (Испания) — 90,25
    3. Сэна Томита (Япония) — 88,25
    4. Цай Сютун (Китай) — 81,25
    5. Руки Томита (Япония) — 80,50
    6. Элизабет Хоскинг (Канада) — 79,25
    7. Беренайс Вики (Швейцария) — 76,25
    8. Лю Цзяюй (Китай) — 73,50
    9. Мицуки Оно (Япония) — 71,50
    10. Брук Дондт (Канада) — 66,75
    11. Лейлани Эттель (Германия) — 57,50
    12. Лен Кю (Китай) — 53,75

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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