На Олимпиаде в Пекине обнаружена первая положительная допинг-проба

Иранский горнолыжниксдал положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине.

В допинг-пробе спортсмена обнаружены метаболиты дегидрометил-тестостерона, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Савех-Шемшаки, ставший знаменосцем своей сборной на церемонии открытия Олимпиады, временно отстранен от соревнований.

Савех-Шемшаки принимал участие в Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.

Напомним, 9 февраля британский портал Inside the Games сообщил о возможных проблемах российской фигуристки Камилы Валиевой с допинг-пробой, взятой до Олимпийских игр в Пекине.

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