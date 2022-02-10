Американские фристайлисты выиграли командные соревнования по акробатике на ОИ-2022

В Пекине (Китай) на Олимпийских играх завершились соревнования по фристайлу в акробатике в миксте. Победу одержала сборная. Серебряные медали — у сборной, а бронза — у

Четвёртое место заняла сборная Швейцарии, которая вышла в финал, но не сумела подняться на пьедестал. Российские фристайлисты не смогли квалифицироваться в заключительную стадию соревнований. В состав команды входили Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин. Отметим, что в соревнованиях не принял участия лидер российской сборной Максим Буров.

Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика. Микст. Финал 2

1. США — 338,34

2. Китай — 324,22

3. Канада — 290,98.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.