Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м на Олимпиаде

Россиянинзавоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м олимпийского турнира по шорт-треку в программе зимних Олимпийских игр, проходящих в Пекине (Китай).

Елистратов остановил секундомер на отсечке 2:09.267. Золотая награда досталась корейцу Та Хон Хвану со временем 2:09.219, серебро у представителя Канады Стивена Дюбуа — 2:09.254.

Ещё один российский спортсмен Денис Айрапетян занял второе место в утешительном финале.

Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине проходят с 5 по 16 февраля 2022 года в Столичном дворце спорта. В рамках состязаний разыгрываются девять комплектов наград — по четыре у мужчин и женщин и один в смешанной дисциплине.

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