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    Норвежский фристайлист Рууд — олимпийский чемпион в биг-эйре

    Пекин-2022 Фристайл
    Норвежский фристайлист Бирк Рууд выиграл золото Олимпийских игр в Пекине (Китай) в дисциплине биг-эйр.

    Бирк Рууд
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    Бирк Рууд

    Победитель показал результат 187,75 балла.

    Второе место занял американец Колби Стивенсон (183,00), третье — швед Хенрик Харлаут (181,00). Россияне в данной дисциплине не выступали.

    Сборная Норвегии вышла в лидеры медального зачета Олимпиады в Пекине, спортсмены команды завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Второе место занимает сборная Швеции (4-1-2), третье — команда Нидерландов (3-3-1), российская команда располагается на седьмой строчке (2-3-5).

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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