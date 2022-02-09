Норвежский фристайлист Рууд — олимпийский чемпион в биг-эйре

Норвежский фристайлиствыиграл золото Олимпийских игр в Пекине (Китай) в дисциплине биг-эйр.

Победитель показал результат 187,75 балла.

Второе место занял американец Колби Стивенсон (183,00), третье — швед Хенрик Харлаут (181,00). Россияне в данной дисциплине не выступали.

Сборная Норвегии вышла в лидеры медального зачета Олимпиады в Пекине, спортсмены команды завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Второе место занимает сборная Швеции (4-1-2), третье — команда Нидерландов (3-3-1), российская команда располагается на седьмой строчке (2-3-5).

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