Немец Гайгер стал чемпионом в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине

Немецвыиграл золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Пекине.

Второе место занял норвежец Йорген Граабак. Бронзовую медаль выиграл австриец Лукас Грайдерер.

Среди россиянин лучшим стал Вячеслав Барков, занявший 38-е место.

Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-106 + гонка на 10 км

1. Винценц Гайгер (Германия) — 25.07,7.

2. Йорген Граабак (Норвегия) +0,8.

3. Лукас Грайдерер (Австрия) +6,6...

38. Вячеслав Барков (Россия) +5.46,5.

39. Артём Галунин (Россия) +6.31,1.

40. Самир Мастиев (Россия) +6.51,3.

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