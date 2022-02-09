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    Немец Гайгер стал чемпионом в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Лыжное двоеборье Сборная России
    Немец Винценц Гайгер выиграл золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Пекине.

    Винценц Гайгер
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    Винценц Гайгер

    Второе место занял норвежец Йорген Граабак. Бронзовую медаль выиграл австриец Лукас Грайдерер.

    Среди россиянин лучшим стал Вячеслав Барков, занявший 38-е место.

    Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-106 + гонка на 10 км

    1. Винценц Гайгер (Германия) — 25.07,7.
    2. Йорген Граабак (Норвегия) +0,8.
    3. Лукас Грайдерер (Австрия) +6,6...
    38. Вячеслав Барков (Россия) +5.46,5.
    39. Артём Галунин (Россия) +6.31,1.
    40. Самир Мастиев (Россия) +6.51,3.

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