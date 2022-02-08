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    Шипулин: Когда Цветков промахнулся, я закричал на телевизор

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал обидный промах Максима Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

    Антон Шипулин
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    Антон Шипулин

    Цветков допустил один промах на заключительном огневом рубеже и занял четвертое место.

    «Очень обидно. Закричал во время просмотра на телевизор вместе с супругой. Все вроде сделал правильно. Если почувствовал, что сразу не попал в выстрел, отложил. Считаю, что надо бороться за каждый выстрел. Он правильно сделал. Есть как есть. Что сделаешь здесь?

    Да, очень обидно, но надо справляться с эмоциями. Это была хорошая гонка. Он здорово двигался. Еще много гонок. Раскисать нельзя.

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    • Наверное, у него были мысли, что увидел медаль. Ему подсказывали. Он был рядышком, он понимал. Не хватило концентрации. Очень грубая ошибка, когда биатлонист начинает стрелять в медаль.

    У Логинова тоже все было в его руках. Стреляй чисто — получай золотую медаль. Обидно. Но гонок еще много», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».

    Напомним, победителем индивидуальной гонки стал француз Кентен Фийон-Майе.

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.

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