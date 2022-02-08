Шипулин: Когда Цветков промахнулся, я закричал на телевизор

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумыпрокомментировал обидный промахв индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Цветков допустил один промах на заключительном огневом рубеже и занял четвертое место.

«Очень обидно. Закричал во время просмотра на телевизор вместе с супругой. Все вроде сделал правильно. Если почувствовал, что сразу не попал в выстрел, отложил. Считаю, что надо бороться за каждый выстрел. Он правильно сделал. Есть как есть. Что сделаешь здесь?

Да, очень обидно, но надо справляться с эмоциями. Это была хорошая гонка. Он здорово двигался. Еще много гонок. Раскисать нельзя.

Наверное, у него были мысли, что увидел медаль. Ему подсказывали. Он был рядышком, он понимал. Не хватило концентрации. Очень грубая ошибка, когда биатлонист начинает стрелять в медаль.

У Логинова тоже все было в его руках. Стреляй чисто — получай золотую медаль. Обидно. Но гонок еще много», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».

Напомним, победителем индивидуальной гонки стал француз Кентен Фийон-Майе.

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.