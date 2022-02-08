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    Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на ОИ-2022, Цветков — четвертый

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпиаде в Пекине.

    Кентен Фийон-Майе
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    Кентен Фийон-Майе

    Фийон-Майе преодолел дистанцию за 48 минут 47,4 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха.

    Второе место занял белорус Антон Смольский, закрывший все мишени, но все равно отставший от Фийона-Майе.

    Бронзовую награду выиграл норвежец Йоханесс Бё.

    Лучшим из россиян стал Максим Цветков, занявший четвертое место. Он допустил лишь один промах на заключительном огневом рубеже, из-за которого лишился шансов на медаль.

    Александр Логинов стал десятым, а Эдуард Латыпов — 11-й.

    Олимпиада-2022. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

    1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха)

    2. Антон Смольский (Белоруссия) — +14,8 (0)

    3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +31,1 (2)

    4. Максим Цветков (Россия) — +34,9 (1)

    5. Скотт Гоу (Канада) — 1.05,6 (1)

    6. Бенедикт Долль (Германия) — 1.07,1 (2)

    7. Роман Реес (Германия) — 1.21,6 (1)

    8. Тарьей Бо (Норвегия) — 1.29,6 (1)

    9. Фабьен Клод (Франция) — 1.38,1 (2)

    10. Александр Логинов (Россия) +1.40,2 (3)

    11. Эдуард Латыпов (Россия) +2.25,7 (3)

    31. Карим Халили (Россия) +4.39,1 (4)

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.

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