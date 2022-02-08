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    Цветков: Теперь я понимаю, что ощущал Шипулин после спринта на Олимпиаде в Сочи

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

    Максим Цветков
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    Максим Цветков

    Цветков допустил один промах на заключительном огневом рубеже и занял четвертое место.

    «Очень сложно кого-то поставить на мое место. Не то, чтобы я подумал: "Сейчас закрою мишень, и вот она медаль". Я просто хотел отстрелять чисто, но немного дрогнул на последнем выстреле. Немного штормило.

    Теперь я понимаю, что ощущал Антон Шипулин в тот момент, когда промахнулся последним выстрелом в спринте на Играх в Сочи», — приводит слова Цветкова «Матч ТВ».

    Напомним, победителем индивидуальной гонки стал француз Кентен Фийон-Майе.

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.

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