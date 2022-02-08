Россия опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Сборнаяопустилась на пятое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Это случилось после победы представителя Нидерландов Кьелда Нёйса в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 1500 м и после триумфа норвежца Йоханнеса Клебо в спринте свободным стилем.

В медальном зачёте в настоящий момент лидирует Швеция (4 золота, 1 серебро, 1 бронза). Далее идут Нидерланды (3-3-1), Китай (3-2-0), Норвегия (3-0-4) и Россия (2-3-4).

Всего на зимней Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.