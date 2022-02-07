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    • Нидерландская конькобежка Вюст выиграла золото на дистанции 1500 м на ОИ-2022, россиянки остались без медалей
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    Нидерландская конькобежка Вюст выиграла золото на дистанции 1500 м на ОИ-2022, россиянки остались без медалей

    Пекин-2022 Коньки Сборная России Мировые рекорды
    Ирен Вюст из Нидерландов завоевала золотую медаль в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Пекине.

    Ирен Вюст
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    Ирен Вюст

    Вюст, пробежавшая полтора километра за 1 минуту 53,28 секунды, установила новый олимпийский рекорд.

    35-летняя Вюст стал шестикратной олимпийской чемпионкой.

    Второе место заняла японка Михо Такаги. Третьей стала еще одна представительница Нидерландов Антуанетта де Йонг.

    Лучшей среди россиянок стала Елизавета Голубева, показавшая седьмой результат. Евгения Лаленкова стала девятой, а Елена Сохрякова — 22-й.

    Коньки. Пекин (Китай)Олимпийские игры-2022

    Женщины. 1 500 м. Финал

    1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.53,28
    2. Михо Такаги (Япония) — +0,44
    3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — +1,54
    4. Айано Сато (Япония) — +1,64
    5. Марейке Груневуд (Нидерланды) — +1,69
    6. Франческа Лоллобриджида (Италия) — +1,92
    7. Елизавета Голубева (Россия) — +2,02
    8. Нана Такаги (Япония) — +2,06
    9. Евгения Лаленкова (Россия) — +2,46
    10. Бриттани Боу (США) — +2,53
    22. Елена Сохрякова (Россия) — +6,30

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