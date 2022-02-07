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    Синицина и Кацалапов досрочно принесли России золото командного турнира ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине. За свой прокат они получили 128,17 балла.

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    Первое место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (129,07). Тройку замкнули канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39).

    Таким образом, после 7 из 8 видов командного турнира у сборной России 64 очка и чистое первое место. Российские фигуристы стали недосягаемыми для конкурентов. Второе место сейчас занимает команда США, у которой 58 очков.

    Олимпийские игры-2022
    Командный турнир. Танцы .Произвольный танец

    1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 129,07
    2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 128,17
    3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 124,39
    4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 107,18
    5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 98,66

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