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    Резцова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде

    Пекин-2022 Биатлон
    Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Она заняла девятое место. Ранее Резцова в составе сборной России завоевала бронзу в смешанной эстафете.

    Кристина Резцова
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    Кристина Резцова

    «Я не знаю, почему совершила два промаха. Я была уверена в своей стрельбе. Первые три я попала. По идее, если наоборот задохнулась, то не попала бы первые выстрелы. Думаю, то, что я быстро бежала третий круг никак не связано с промахами. А с чем связаны промахи — пока не знаю.

    Погода? Было менее нервно. Пристреливались без каких-либо эксцессов, всё было идеально. Сегодня идеальная погода, чтобы делать "ноль". Я знала, что будет намного холоднее, чем на разминке. Я пристреливалась в тёплых перчатках, тёплых чехлах на ботинках. Я не замёрзла.

    Группу я сама выбрала. Мы посовещались с тренерами по стрельбе и решили, что я побегу в третьей группе», — передаёт слова Резцовой «Чемпионат».

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