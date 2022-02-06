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    Трофимов: Сегодня показал свой максимум

    Пекин-2022 Коньки Сборная России
    Российский конькобежец Сергей Трофимов считает, что выдал максимум в заезде на 5000 м. Напомним, что спортсмен занял 4 место.

    Сергей Трофимов
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    Сергей Трофимов

    «В забеге выдал все, что мог. Сегодня показал свой максимум, и даже получилось чуть-чуть превзойти самого себя.

    Итоговым результатом доволен. Вчера на тренировке показывал секунды, совпадавшие с внутренними ощущениями, так что лед здесь вполне предсказуемый.

    Сегодня было чувство, как в прошлом году на чемпионате мира в Херенвене, когда я находился на пике формы: коньки стали одним целым с ногами», — цитирует Трофимова пресс-служба ОКР.

    Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
    • Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,84
    • Патрик Рест (Нидерланды) — отставание 0,47 сек
    • Хальгейр Энгебротен (Норвегия) — 1,04
    • Сергей Трофимов (Россия) — 1,43
    • Йорит Бергсма (Нидерланды) — 4,34
    • Александр Румянцев (Россия) — 6,18
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