Трофимов: Сегодня показал свой максимум

Сергей Трофимов Фото: globallookpress.com
«В забеге выдал все, что мог. Сегодня показал свой максимум, и даже получилось чуть-чуть превзойти самого себя.
Итоговым результатом доволен. Вчера на тренировке показывал секунды, совпадавшие с внутренними ощущениями, так что лед здесь вполне предсказуемый.
Сегодня было чувство, как в прошлом году на чемпионате мира в Херенвене, когда я находился на пике формы: коньки стали одним целым с ногами», — цитирует Трофимова пресс-служба ОКР.
Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
- Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,84
- Патрик Рест (Нидерланды) — отставание 0,47 сек
- Хальгейр Энгебротен (Норвегия) — 1,04
- Сергей Трофимов (Россия) — 1,43
- Йорит Бергсма (Нидерланды) — 4,34
- Александр Румянцев (Россия) — 6,18