Трофимов: Сегодня показал свой максимум

Российский конькобежецсчитает, что выдал максимум в заезде на 5000 м. Напомним, что спортсмен занял 4 место.

«В забеге выдал все, что мог. Сегодня показал свой максимум, и даже получилось чуть-чуть превзойти самого себя.

Итоговым результатом доволен. Вчера на тренировке показывал секунды, совпадавшие с внутренними ощущениями, так что лед здесь вполне предсказуемый.

Сегодня было чувство, как в прошлом году на чемпионате мира в Херенвене, когда я находился на пике формы: коньки стали одним целым с ногами», — цитирует Трофимова пресс-служба ОКР.