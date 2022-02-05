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    Непряева прокомментировала серебряную медаль в скиатлоне на ОИ в Пекине

    Пекин-2022 Медали России Сборная России Лыжное двоеборье
    Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    «Была заметена лыжня. Очень много шли именно рядом с лыжнёй, очень тяжёлая погода, очень холодно. Особенно классикой. Но, как говорится, все в равных условиях.

    Настраивалась просто выдать максимум, ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что у меня всё получилось, и я пока ещё даже не осознаю, но я безумно рада.

    С Юрием Викторовичем Бородавко мы постоянно по телефону созваниваемся. Он скоро приедет. Мы с ним созванивались вчера, сегодня он не стал беспокоить. Думаю, он понимает, что меня лучше не трогать в какие-то моменты», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

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