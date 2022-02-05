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    Латыпов прокомментировал результат в смешанной эстафете

    Пекин-2022 Биатлон
    Российский биатлонист Эдуард Латыпов очень рад результату, который показала сборная России в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    «Я не успел подумать, проанализировать. Очень рад. Слава богу за всё, что в этот момент (когда болел коронавирусом) я не был один. Меня поддержали тренеры, родные и близкие. Мы стараемся в любом случае. Я очень этому результату рад», — цитирует Латыпова «Чемпионат».

    Напомним, сборная России в составе Эдуарда Латыпова, Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой и Александра Логинова выиграла бронзовые медали в смешанной эстафете Олимпиады в Пекине.

    На финальном отрезке гонки Латыпов не сумел удержать лидерство, пропустив вперед норвежца и француза.

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