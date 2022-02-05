Латыпов прокомментировал результат в смешанной эстафете

Эдуард Латыпов Фото: globallookpress.com
«Я не успел подумать, проанализировать. Очень рад. Слава богу за всё, что в этот момент (когда болел коронавирусом) я не был один. Меня поддержали тренеры, родные и близкие. Мы стараемся в любом случае. Я очень этому результату рад», — цитирует Латыпова «Чемпионат».
Напомним, сборная России в составе Эдуарда Латыпова, Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой и Александра Логинова выиграла бронзовые медали в смешанной эстафете Олимпиады в Пекине.
На финальном отрезке гонки Латыпов не сумел удержать лидерство, пропустив вперед норвежца и француза.