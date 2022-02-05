Сборная России выиграла бронзовые медали в смешанной эстафете по биатлону

Эдуард Латыпов Фото: globallookpress.com
Первое место завоевали норвежцы. Третьими стали французы.
На финальном отрезке гонки Эдуард Латыпов не сумел удержать лидерство, пропустив вперед норвежца Йоханнеса Бё и француза Фийона Майе.
Сборной России впервые в истории удалось завоевать олимпийскую медаль в этой дисциплине.
Биатлон. Олимпийские игры в Пекине, Китай. Смешанная эстафета 4x6
1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:06.45,6 (3+13).
2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) +0,9 (3+11).
3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +1,5 (1+13).