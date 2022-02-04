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    Российские бобслеисты Кондратенко и Пушкарев не выступят на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России БобслейКоронавирус в спорте
    Бобслеисты Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев будут вынуждены пропустить Олимпиаду-2022.

    Василий Кондратенко
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    Василий Кондратенко

    Оба спортсмена повторно сдали положительные тесты на коронавирус.

    «К сожалению, тесты у Василия Кондратенко и Алексея Пушкарева по-прежнему положительные. Вчера был крайний срок сдачи — 120 часов до вылета 7 февраля, поэтому принято решение отправлять запасных разгоняющих — Владислава Жаровцева и Алексея Зайцева.

    Также 7 февраля вылетает в Китай разгоняющий Александр Ефимов. В четверг прилетел в Пекин разгоняющий Алексей Лаптев. Тесты на ковид, которые Алексей сдавал, показали отрицательный результат», — цитирует президента Федерации бобслея России Елену Аникину ТАСС.

    Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

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