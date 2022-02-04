Российские бобслеисты Кондратенко и Пушкарев не выступят на ОИ-2022

Василий Кондратенко Фото: globallookpress.com
Оба спортсмена повторно сдали положительные тесты на коронавирус.
«К сожалению, тесты у Василия Кондратенко и Алексея Пушкарева по-прежнему положительные. Вчера был крайний срок сдачи — 120 часов до вылета 7 февраля, поэтому принято решение отправлять запасных разгоняющих — Владислава Жаровцева и Алексея Зайцева.
Также 7 февраля вылетает в Китай разгоняющий Александр Ефимов. В четверг прилетел в Пекин разгоняющий Алексей Лаптев. Тесты на ковид, которые Алексей сдавал, показали отрицательный результат», — цитирует президента Федерации бобслея России Елену Аникину ТАСС.
Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.