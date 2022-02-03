Трехкратный обладатель КМ по двоеборью Риибер заразился коронавирусом в Пекине

Норвежский двоеборецсдал два положительных теста на коронавирус, находясь на Олимпийских играх в Пекине.

TV2 сообщает, что шесть норвежских спортсменов близко контактировали с заболевшим.

Среди них есть биатлонисты Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Бё, а также сноубордист Монс Ройсланд, фристайлистка Йоханна Килли, прыгунья с трамплина Анна Одине Стрём и партнёр Риибера по команде Йорген Гробак.

Риибер — победитель общего зачета Кубка мира по лыжному двоеборью три последних сезона.

Церемония открытия зимней Олимпиады — 2022 состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск. В этот же день начнутся первые соревнования.