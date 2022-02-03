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    Трехкратный обладатель КМ по двоеборью Риибер заразился коронавирусом в Пекине

    Пекин-2022 Лыжное двоеборье Биатлон Сноуборд Фристайл Прыжки с трамплинаКоронавирус в спорте
    Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер сдал два положительных теста на коронавирус, находясь на Олимпийских играх в Пекине.

    Ярл Магнус Риибер
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    Ярл Магнус Риибер

    TV2 сообщает, что шесть норвежских спортсменов близко контактировали с заболевшим.

    Среди них есть биатлонисты Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Бё, а также сноубордист Монс Ройсланд, фристайлистка Йоханна Килли, прыгунья с трамплина Анна Одине Стрём и партнёр Риибера по команде Йорген Гробак.

    Риибер — победитель общего зачета Кубка мира по лыжному двоеборью три последних сезона.

    Церемония открытия зимней Олимпиады — 2022 состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск. В этот же день начнутся первые соревнования.

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