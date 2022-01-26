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    Роднина оценила шансы российских фигуристов на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Фигурное катание
    Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что Михаил Коляда не выступит на ОИ-2022 в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

    Михаил Коляда
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    Михаил Коляда

    «В целом с потерей Коляды шансы у мужчин на олимпийские медали не изменились: их, объективно говоря, нет — что с Мишей, что без.

    Для самого Коляды это огромная потеря. Когда ты на протяжении стольких лет готовишься к важнейшему старту и в конце выбываешь из состава — это мощнейший удар. Тем более, что это могла быть последняя Олимпиада для него, если реально смотреть на вещи. Это добавляет трагичности ситуации», — приводит слова Родниной Sport24.

    Напомним, что Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о том, что вместо Михаила Коляды на Игры в Пекине в качестве основного поедет Евгений Семененко.

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