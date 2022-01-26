Роднина оценила шансы российских фигуристов на ОИ-2022

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катаниюотреагировала на новость о том, чтоне выступит на ОИ-2022 в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

«В целом с потерей Коляды шансы у мужчин на олимпийские медали не изменились: их, объективно говоря, нет — что с Мишей, что без.

Для самого Коляды это огромная потеря. Когда ты на протяжении стольких лет готовишься к важнейшему старту и в конце выбываешь из состава — это мощнейший удар. Тем более, что это могла быть последняя Олимпиада для него, если реально смотреть на вещи. Это добавляет трагичности ситуации», — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, что Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о том, что вместо Михаила Коляды на Игры в Пекине в качестве основного поедет Евгений Семененко.