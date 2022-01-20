Сборная России по фристайлу может получить дополнительные квоты на ОИ-2022

Федерация фристайла России ведет переговоры с Международной федерацией лыжного спорта и Международным олимпийским комитетом по поводу получения сборной России дополнительных квот на Олимпийские игры в Пекине.

«Квалификационный период закончился, сейчас идет перераспределение невыбранных квот между командами-участницами, и, учитывая нашу ситуацию, мы работаем с FIS и МОК, поэтому 21 января объявим состав на Олимпийские игры.

Дополнительные квоты получают в период распределения, если следующая по рейтингу страна претендует на эту квоту. Мы на сегодняшний день все квоты, которые заработали, подтвердили. Сейчас речь идет о тех квотах, которые мы не получили из-за пропусков этапов в Канаде и США», — сказал президент ФФР Алексей Курашов ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.