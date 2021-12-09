В МОК заявили об отсутствии угрозы переноса Олимпиады в Пекине

Хуан Антонио Самаранч Фото: globallookpress.com
«Возможен ли перенос Олимпиады из-за коронавируса? Нет. Я уже много раз говорил, что за последние два года не только спорт и олимпийское движение, но и весь мир научились жить в постоянно изменяющихся условиях, так что необходимо быстро подстраиваться под них.
Мы это сможем сделать в Пекине. У нас очень сильная команда, у нас есть все ресурсы, чтобы система справилась со всеми вызовами, связанными с коронавирусом. Мы готовы ко всему», — приводит слова Самаранча The Independent.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.