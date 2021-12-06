СМИ: США объявят о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 на этой неделе

Президент СШАна этой недели объявит о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022, сообщает CNN.

Бойкот предполагает, что официальные представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом спортсмены смогут поехать в Пекин.

Ранее к дипломатическому бойкоту призвала Палата представителей Конгресса США — в знак протеста против нарушения прав человека в Китае, в том числе по уйгурскому вопросу.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда у власти находился президент Джимми Картер.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.