СМИ: США объявят о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 на этой неделе

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года Фото: globallookpress.com
Бойкот предполагает, что официальные представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом спортсмены смогут поехать в Пекин.
Ранее к дипломатическому бойкоту призвала Палата представителей Конгресса США — в знак протеста против нарушения прав человека в Китае, в том числе по уйгурскому вопросу.
В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда у власти находился президент Джимми Картер.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.