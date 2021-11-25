Несовершеннолетних спортсменов олимпийской сборной России освободят от вакцинации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР)рассказал о вакцинации российских спортсменов перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

«Вакцинация необходима для всех участников Игр, для тех, кто без вакцины предусмотрен 21-дневный карантин. Мы обсудили с оргкомитетом Игр и Международным олимпийским комитетом вопрос вакцинации несовершеннолетних.

Нам подтвердили, что данная категория российских спортсменов, не будет попадать под 21-дневный карантин. Таковых у нас семь человек: трое в фигурном катании и четверо — во фристайле», — цитирует главу ОКР «Р-Спорт»

Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля