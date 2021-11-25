ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи»
  • 00:58
    • «Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:55
    • «Милан» вырвал победу у «Атлетико» и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ
  • 00:50
    • «Ман Сити» обыграл ПСЖ, уступая 0:1
  • 00:46
    • «Реал» разгромил «Шериф» и вернул себе первое место в группе D
  • 22:38
    • Дубль Джеко позволил «Интеру» победить «Шахтер»
    Все новости спорта

    Несовершеннолетних спортсменов олимпийской сборной России освободят от вакцинации

    Пекин-2022 Сборная России Между тем
    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о вакцинации российских спортсменов перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

    Станислав Поздняков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Поздняков

    «Вакцинация необходима для всех участников Игр, для тех, кто без вакцины предусмотрен 21-дневный карантин. Мы обсудили с оргкомитетом Игр и Международным олимпийским комитетом вопрос вакцинации несовершеннолетних.

    Нам подтвердили, что данная категория российских спортсменов, не будет попадать под 21-дневный карантин. Таковых у нас семь человек: трое в фигурном катании и четверо — во фристайле», — цитирует главу ОКР «Р-Спорт»

    Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Локо» очки в домашнем матче с «Лацио»?
  • «Локомотив» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Заря» даст бой команде Моуринью?
  • «Рома» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Ставка на тотал меньше в Монако
  • «Монако» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.61
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рома — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Мура — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мирандес — Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие