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    Тарьей Бе заявил, что Олимпиада в Пекине станет последней в его карьере

    Пекин-2022 Биатлон
    Норвежский биатлонист Тарьей Бе сказал, что Олимпиада-2022 в Пекине станет последней в его карьере.

    Тарьей Бе
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    Тарьей Бе

    «Тренироваться этим летом и осенью было очень легко. Это моя последняя Олимпиада, и мне хочется хорошо выступить этой зимой. Когда ты мотивирован, тяжёлая работа идёт автоматически.

    У меня есть опыт соревнований в высоте. Тем не менее нельзя сказать, что я тот, кто справляется с этим лучше всех. Мне нужно много времени, чтобы акклиматизироваться, редко сразу вхожу в свои лучшие кондиции.

    По плану мы поднимемся на высоту задолго до начала Олимпийских игр. Последний этап Кубка мира перед Олимпиадой также проходит на высокогорье в Антхольце, и мы не планируем снова спускаться в низины до отъезда в Пекин в феврале», — приводит слова Бе-старшего Langrenn.

    33-летний Бе является олимпийским чемпионом 2010 года в эстафете. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл серебряную медаль.

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