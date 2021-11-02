ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хави считается главным претендентом на вакантный постТоп-5 кандидатов на пост тренера «Барселоны»
  • 23:01
    • Агуэро выбыл как минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем
  • 19:32
    • ФИФА оштрафовала РФС по итогам матчей с Хорватией и Мальтой
  • 19:07
    • WhoScored представил символическую сборную 13 тура РПЛ
    Все новости спорта

    Самуэльссон раскритиковал МОК за проведение Олимпиады в Китае

    Пекин-2022 Между тем Биатлон
    Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению зимней Олимпиады-2022 в Китае.

    Себастиан Самуэльссон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастиан Самуэльссон

    «Возможно, МОК не обязан решать проблемы Китая, но именно МОК должен был гарантировать, чтобы проведение Игр не было доверено Китаю!

    Проведение Олимпийских игр в Китае требует обсуждения. Но это самое большое соревнование в карьере спортсменов, которые не могут отказаться от поездки на этот старт. МОК нас туда в какой-то степени подталкивает.

    Но необходимо гарантировать, что подобные страны в будущем не становились хозяевами Игр», — написал Саммуэльссон на своем Twitter.

    Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Зенит» воспользоваться проблемами «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Барселона» проиграет в Киеве?
  • «Динамо» К — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • «МЮ» еще раз обыграет «Аталанту»?
  • «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо К — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •