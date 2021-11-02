Самуэльссон раскритиковал МОК за проведение Олимпиады в Китае

Себастиан Самуэльссон Фото: globallookpress.com
«Возможно, МОК не обязан решать проблемы Китая, но именно МОК должен был гарантировать, чтобы проведение Игр не было доверено Китаю!
Проведение Олимпийских игр в Китае требует обсуждения. Но это самое большое соревнование в карьере спортсменов, которые не могут отказаться от поездки на этот старт. МОК нас туда в какой-то степени подталкивает.
Но необходимо гарантировать, что подобные страны в будущем не становились хозяевами Игр», — написал Саммуэльссон на своем Twitter.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.