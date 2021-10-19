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    Губерниев: Назначение Ковальчука генменеджером сборной - правильный выбор

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о тренерском штабе сборной России по хоккею, который будет работать на Олимпиаде-2022. Как известно, генеральным менеджером национальной команды назначен нападающий Илья Ковальчук. "Странностей с назначением нового тренерского штаба сборной России было много. Но как бы там ни было, я здесь полностью согласен с Фетисовым, который сказал, что сейчас сборной должны заниматься люди, имеющие опыт непосредственной работы в НХЛ и с игроками оттуда. Новый тренерский штаб этим критериям соответствует. Илья Ковальчук, который буквально вчера играл с теми, кто поедет на Олимпиаду, действительно может помочь в комплектовании команды и отдельных звеньев.
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    • Илья – одареннейший хоккеист и очень умный парень, поэтому я считаю это отличным и правильным выбором. Люди должны расти и развиваться. Ковальчук еще не закончил карьеру, находится в ранге действующего хоккеиста, но уже будет генеральным менеджером сборной. Это очень здорово. Будем с интересом наблюдать за всем этим и болеть за нашу сборную.
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    • Что касается продолжения карьеры Ковальчука в связи с назначением в сборную, то лучше спросить у него. Он такой жадный до хоккея, он еще совсем не ветеран и может поиграть в КХЛ-то точно. Я его знаю давно, очень симпатизирую ему. Он находится в солидном для спорта возрасте, но, несмотря на это, силы у него еще есть. Я совсем не удивлюсь, если он еще пару сезонов после Олимпиады поиграет в КХЛ", - приводит слова Губерниева Sport24. Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.
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