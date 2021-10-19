Губерниев: Назначение Ковальчука генменеджером сборной - правильный выбор

Россия не может — Шкриньяр поможет. Команда Карпина вымучала победу над Словакией

Сборная России одержала домашнюю победу со счетом 1:0 над командой Словакии в матче 7-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Рассказываем, как это было