«Локомотив-Кубань» подписал контракт с экс-игроком НБА

Сенегальский центровойстал баскетболистом «Локомотива-Кубань», сообщил официальный сайт клуба.

Новичок краснодарцев может играть центрового, так и мощного форварда.

В этом сезоне 31-летний Ндур играл за иерусалимский «Хапоэль», но в чемпионате Израиля не сыграл ни одной встречи. Зато в Лиге чемпионов на его счету пять матчей, в которых сенегалец в среднем набирал 9,8 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,8 передачи.

С 2017 по 2019 год Морис Ндур играл в Единой лиге ВТБ за казанский УНИКС. Также на его счету есть выступления в НБА за «Нью-Йорк Никс» в сезоне-2016/2017.