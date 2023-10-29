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    Чарльз Баркли назвал лучшего игрока в истории НБА

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    Экс-звезда НБА и член Зала славы Чарльз Баркли назвал лучшего на свой взгляд игрока НБА из Майкла Джордана, Коби Брайанта и Леброна Джеймса.

    Чарльз Баркли
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    Чарльз Баркли

    «Кого я считаю лучшим в истории игроком? Майкла [Джордана]. Я люблю Леброна [Джеймса] и Коби [Брайанта]. Но я играл против Майкла. Так что я предвзят в этом вопросе», — цитирует Баркли Hoopshype.

    Напомним, что Майкла Джордана многие специалисты единодушно признают лучшим игроком в истории НБА. На его счету шесть чемпионских титулов (1991-1993, 1996-1998), два золота Олимпийских игр (1984, 1992). Он неоднократно признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и плей-офф.

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