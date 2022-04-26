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    «Бостон» пробился во второй раунд, «Даллас» вышел вперед в серии с «Ютой»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Бруклин Нетс Даллас Маверикс Юта Джаз Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс
    «Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Бруклин» со счетом 116:112 (30:26, 28:24, 32:28, 26:34).

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 29 очков. У «Нетс» больше всех набрал Кевин Дюрант — 39 очков.

    Счет в серии стал 4:0 в пользу «Бостона». «Селтикс» вышли во второй раунд плей-офф, где встретятся с победителем серии «Милуоки» — «Чикаго».

    «Даллас» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Юту» со счетом 102:77 (24:18, 28:18, 29:19, 21:22).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 13 поборов. У «Джаз» больше всех набрал Джордан Кларксон — 2 очков.

    Счет в серии стал 3:2 в пользу «Далласа». Шестая игра пройдет 28 апреля.

    «Торонто» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 103:88 (29:27, 25:14, 21:25, 28:22).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

    У «Севенти Сиксерс» больше всех набрал Джоэл Эмбиид — дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

    Счет в серии 3:2 в пользу «Филадельфии». Следующий матч команды проведут 29 апреля.

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