«Финикс» одержал 11-ю победу подряд, «Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио»

одержал победу надв матче регулярного чемпионата НБА — 121:111 (39:29, 26:29, 26:24, 30:29).

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внес защитник Девин Букер — 35 очков, 6 подборов и 2 передачи, он же стал наиболее результативным игроком матча.

В составе «Бруклина» яркое выступление продемонстрировал защитник Джеймс Харден (22 очка, 5 подборов и 10 передач), отметившийся дабл-даблом. У «Санз» дабл-дабл оформил разыгрывающий Крис Пол — 20 очков, 4 подбора и 14 передач.

«Финикс Санз» (41), который одержал 11 викторию подряд, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» (29-21) — шестой на Востоке.

В другом матче «Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио» — 124:120 (30:36, 31:33, 28:35, 35:16).

Самым результативным игроком встречи стал защитник Джордан Пул, который набрал 31 очко. Отметим, что за 2 минуты до конца третьей четверти «Уорриорз» уступали сопернику с разницей в 17 очков, однако смогли выйти вперед в счете на последней минуте четвертой четверти благодаря трехочковому Пула.

«Голден Стэйт» одержал шестую победу подряд.

Другие результаты:

«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 101:111 (33:31, 32:26, 22:27, 14:27)

«Торонто» — «Майами» — 110:106 (22:32, 28:30, 30:21, 30:23)

«Милуоки» — «Вашингтон» — 112:98 (24:20, 29:20, 25:33, 34:25)

«Миннесота» — «Денвер» — 130:115 (30:28, 39:23, 31:27, 30:37)

«Чикаго» — «Орландо» — 126:115 (34:33, 36:30, 33:31, 23:21)