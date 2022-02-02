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    «Финикс» одержал 11-ю победу подряд, «Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Бруклин Нетс Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Чикаго Буллз Орландо Мэджик Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс Милуоки Бакс Вашингтон Уизардс Торонто Рэпторс Майами Хит Детройт Пистонс
    «Финикс» одержал победу над «Бруклином» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:111 (39:29, 26:29, 26:24, 30:29).

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Самый значительный вклад в победу «Финикса» внес защитник Девин Букер — 35 очков, 6 подборов и 2 передачи, он же стал наиболее результативным игроком матча.

    В составе «Бруклина» яркое выступление продемонстрировал защитник Джеймс Харден (22 очка, 5 подборов и 10 передач), отметившийся дабл-даблом. У «Санз» дабл-дабл оформил разыгрывающий Крис Пол — 20 очков, 4 подбора и 14 передач.

    «Финикс Санз» (41), который одержал 11 викторию подряд, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» (29-21) — шестой на Востоке.

    В другом матче «Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио» — 124:120 (30:36, 31:33, 28:35, 35:16).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник Джордан Пул, который набрал 31 очко. Отметим, что за 2 минуты до конца третьей четверти «Уорриорз» уступали сопернику с разницей в 17 очков, однако смогли выйти вперед в счете на последней минуте четвертой четверти благодаря трехочковому Пула.

    «Голден Стэйт» одержал шестую победу подряд.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Нью-Орлеан» — 101:111 (33:31, 32:26, 22:27, 14:27)
    «Торонто» — «Майами» — 110:106 (22:32, 28:30, 30:21, 30:23)
    «Милуоки» — «Вашингтон» — 112:98 (24:20, 29:20, 25:33, 34:25)
    «Миннесота» — «Денвер» — 130:115 (30:28, 39:23, 31:27, 30:37)
    «Чикаго» — «Орландо» — 126:115 (34:33, 36:30, 33:31, 23:21)

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