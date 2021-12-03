«Финикс» обыграл «Детройт» и продлил победную серию до 18-ти матчей, «Мемфис» разгромил «Оклахому» с рекордной разницей «+73»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Финикс» выиграл на своей площадке у «Детройта» со счетом 114:103 (30:18, 39:33, 18:30, 27:22).

Лидер «Санс» Крис Пол оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 передач. Деандре Эйтон к 17 очкам добавил 12 подборов.

У «Детройта» выделялся Джерами Грант, набравший 34 очка.

«Финикс» одержал 18-ю победу подряд, обновив клубный рекорд.

«Мемфис» разгромил в домашнем матче «Оклахома-Сити» со счетом 152:79 (31:16, 41:20, 41:26, 39:17).

«Мемфис» обновил рекорд НБА по разнице очков в победном матче. Разница составила 73 очка, предыдущий рекорд лиги «+68» был установлен «Кливлендом» во встрече с «Майами» (148:80) 17 декабря 1991 года.

Результаты остальных матчей

«Нью-Йорк» — «Чикаго» 115:119 (19:37, 32:32, 32:20, 32:30)

«Торонто» — «Милуоки» 97:93 (26:23, 22:17, 25:28, 24:25)

«Портленд» — «Сан-Антонио» 83:114 (22:32, 25:36, 18:16, 18:30)