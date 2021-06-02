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    «Бруклин» выиграл серию у «Бостона», «Лейкерс» снова проиграли «Финиксу»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Бостон Селтикс Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз
    «Бруклин» выиграл у «Бостона» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 123:109 (31:24, 28:27, 27:28, 37:30).

    Джеймс Харден
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    Джеймс Харден

    Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 34 очков, 10 подборов и 10 передач. Кайри Ирвинг набрал 25 очков, Кевин Дюрант — 24.

    У проигравших 32 очка заработал Джейсон Тэйтум.

    Таким образом, «Нетс» выиграли серию со счетом 4:1. Во втором раунде плей-офф «Бруклин» сыграет против «Милуоки».

    В другой игре дня «Финикс» переиграл «Лейкерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА со счетом 115:85 (34:26, 32:10, 26:27, 23:22).

    В составе победителей лучшими в игре были Девин Букер (30 очков), Кэмерон Пэйн (16 очков) и Микал Бриджес (13 очков).

    У «Лейкерс» наиболее результативными в матче стали Леброн Джеймс (24 очка), Кайл Кузма (15 очков) и Тайлен Хортон-Такер (11 очков и 10 подборов).

    Счет в серии стал 3:2 в пользу «Санз». Таким образом, «Лейкерс», являющиеся действующими чемпионами НБА, оказались в шаге от вылета из плей-офф уже в первом раунде.

    Также «Денвер» переиграл «Портленд» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 147:140 OT (38:25, 27:37, 27:32, 29:27, 14:14, 12:5).

    «Наггетс» вышли вперед в серии — 3:2. Следующая игра в серии состоится 3 июня.

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